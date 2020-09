Omicidio Como, Paolo Brosio: «È morto un prete santo, benefattore del suo assassino che doveva essere rimpatriato fin dal 2015 e i provvedimenti non erano stati eseguiti»

«È accaduta una cosa vergognosa, un fatto gravissimo. La misericordia, la carità e l’amore per il prossimo non significano abbassare la guardia sulla sicurezza dei cittadini. È morto un prete santo, che era il benefattore del suo assassino, gli dava da mangiare, lo aiutava, mentre se andiamo a vedere, questo signore doveva essere rimpatriato fin dal 2015 e i provvedimenti non erano stati eseguiti. Dov’è lo Stato di diritto che doveva proteggere don Malgesini?».

Queste le parole di Paolo Brosio in un colloquio con l’Adnkronos a proposito dell’omicidio di don Malgesini, ucciso a coltellate stamane a Como da un cittadino straniero con problemi psichici .

«Ma stiamo scherzando? -Questo assassino doveva essere oggetto di provvedimenti, mentre qui è morto un santo sacerdote perché non è stata applicata la legge. Questo morto non doveva esserci. Nessuno dice che non devi accogliere gli immigrati, ma mandare a casa quelli che delinquono sì. Non si può tenere una persona che accoltella il suo benefattore», ha detto ancora Brosio.

«Alcuni extracomunitari sono persone perbene, altri hanno precedenti penali già nel loro paese, solo che nessuno va a verificarli! Noi stiamo in uno stato di diritto o no? La legge deve essere uguale per tutti, italiani ed extracomunitari. Chi vigila sui confini del nostro paese? E dell’Europa? L’europa deve dotare l’Italia di forze di intervento europee che valutino chi deve entrare. Chi ha precedenti penali, omicidi, reati contro il patrimonio, se ne stia a casa sua, non possiamo essere la prigione dell’Europa» – ha proseguito Brosio – Se continuiamo così «l’Italia non è più un paese sicuro -sottolinea Brosio- Basta applicare le leggi che ci sono, ma è un problema che il nostro governo non vuole affrontare, o peggio che non sa affrontare».

«Uno Stato di carità e di solidarietà è giusto che ci sia sempre, se ci sono barconi che affondano li devi salvare, ma poi o li distribuisci in Europa, o rimandi a casa chi è criminale, altrimenti non è un’Europa solidale, è un business, un’operazione di solidarietà che è un’ipocrisia», ha aggiunto.