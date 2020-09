Recovery Fund, Conte: «Se perderemo questa sfida avrete il diritto di mandarci a casa»

«Il piano Next generation Eu è un progetto per voi, per restituirvi un Paese migliore. Se perderemo questa sfida avrete il diritto di mandarci a casa».

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con gli studenti a Norcia.

«L’Italia sta facendo il suo piano nazionale» – ha detto ancora Conte – «e siamo nella fase avanzata di studio e approfondimento. È molto bello che a livello europeo quando hanno pensato a questo grande piano d’intervento per i Paesi più sofferenti per la pandemia lo hanno chiamato Next generation Eu».

«Siete doppiamente sofferenti, avete fatto i conti col sisma prima e con il Covid che ha portato al lockdown. Ho voluto essere qui per portarvi la testimonianza della vicinanza del governo e della nazione intera».

Il presidente del Consiglio aveva già incontrato questo gruppo di giovani nel gennaio scorso, quando manifestarono a Roma insieme ai professori perché costretti a far lezione nei container: «Eravate in attesa di un nuovo istituto – dice Conte – ci eravamo incontrati a gennaio scorso e mi avete chiesto la possibilità di rientrare in vere aule. Mi avete chiesto un impegno ne è nato un percorso che abbiamo fatto insiem», governo, protezione civile, enti locali: «perché le sfide si vincono insieme», ha affermato Conte.

«Grazie a uno sforzo collettivo oggi siamo qui, in questo istituto. Purtroppo il lockdown ha ritardato il rientro nelle aule a Pasqua, ed è la ragione per cui son qui, non solo perché abbiamo completato i lavori, ma perché siete una realtà doppiamente sofferente, colpita dal sisma e dal Covid. Quindi ho voluto dedicare la mia prima uscita, dopo il monitoraggio di ieri sulla scuola con i ministri: non è solo un fatto simbolico ma sostanziale, testimonianze della vicinanza del governo a questa comunità simbolo . La Scuola è un momento di aggregazione, di ripartenza… e noi ripartiamo da qui», ha detto Conte.