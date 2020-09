Recovery Fund, Di Maio: «Sperano che questo governo cada per mettere le mani sul bottino»

«Recovery Fund? Tutti vogliono mettere le mani su questo bottino. Vedo tanti malintenzionati che sperano che questo governo cada o che possano prendere il comando di alcuni enti sul territorio per spendere una fetta di questi 209 miliardi di euro che ci siamo sudati in Europa. Siamo il primo paese per accesso al Recovery Fund in Ue».

Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a “L’aria che tira” (La7).

Di Maio ha anche commentato le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che ha avvertito i 5Stelle: «Non mi sento assolutamente menzionato in quel discorso, anche perché come M5s abbiamo sempre mantenuto i patti in questo governo. Poi, certo, siamo forze politiche diverse e abbiamo anche delle storie diverse nel governo, ma con Zingaretti e tutti i ministri stiamo lavorando al Recovery Fund. E credo che si debba continuare in questa direzione».

Quanto all’ipotesi di un rimpasto di governo dopo le elezioni, Di Maio ha affermato: «Io sono convinto del fatto che, quando parliamo di rimpasto di governo, i cittadini cambino canale. Questo tema non interessa più di tanto. Non credo che parlando di rimpasti o di cambiamenti di squadra di governo noi risolviamo i problemi. Li risolviamo, invece, lavorando pancia a terra, come stiamo facendo».