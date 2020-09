Referendum, M5S: «Flop e Sardine! Ecco come si presentava a Roma la piazza del No: semivuota»

«Flop e Sardine! Ecco come si presentava a Roma la piazza del NO: semivuota. No, non era distanziamento sociale, la manifestazione è stata un vero e proprio flop. E qualcuno ha deciso quindi di non farsi proprio vedere: come il leader delle Sardine Santori, che vista la scarsa affluenza, è sparito senza salire sul palco».

È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle.

«Ad ascoltarlo, in ogni caso, ci sarebbero stati tre gatti… Il 20 e 21 settembre andiamo alle urne e votiamo Sì!» conclude il post.

Referendum taglio parlamentari, Donno (M5S): «Le Sardine dicono No solo per attaccare Di Maio»

«Sto girando la Puglia da settimane per sostenere il MoVimento 5 Stelle, i nostri candidati nella lista del MoVimento e la nostra Antonella Laricchia; sto ricordando a tutti, inoltre, che il 20-21 Settembre si #VotaSì per tagliare per sempre 345 parlamentari!! In questo frangente mi duole profondamente dare visibilità a un personaggio in cerca d’autore, ma non posso esimermi dal mettere in chiaro alcune cose: tale Santori (ritenuto “leader” delle sardine) accusa il nostro Luigi Di Maio e tutto il M5S, di demagogia e populismo, sminuendo l’importanza di questo Referendum e ignorando la volontà dei cittadini italiani».

Lo ha scritto in un post su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno.

«Abbiamo bisogno di parlamentari riconoscibili, presenti sul territorio e in Parlamento, non di fannulloni e scrocconi; abbiamo bisogno di un Parlamento più snello, più rapido ed efficiente, numericamente in linea con le altre democrazie europee. Forse, un risparmio di circa 300mila euro al giorno (soldi che si risparmierebbero col taglio dei parlamentari) sono pochi per chi è abituato a farsi i selfie con i Benetton e a frequentare “certi ambienti”, ma sono tantissimi per milioni di italiani che non vedranno quella cifra nemmeno in 40 anni di lavoro!!!. TRECENTOMILA EURO ogni giorno per le scuole, per le imprese, per le famiglie italiane, oltre a un guadagno in termini di efficacia ed efficienza per il Parlamento, come detto prima».

«Il Santori» – ha continuato il parlamentare 5Stelle – «vuole fare del voto al Referendum un attacco a Luigi Di Maio, ma si sbaglia di grosso: il voto riguarda la Costituzione, riguarda tutti noi, non è un voto per Di Maio o per il MoVimento 5 Stelle! Questo “leader” risulta giovane e nuovo, ma dentro è più vecchio di quanto si possa immaginare (dalla parte della casta e della vecchissima politica); è sempre in TV in prima serata e a questo punto mi piacerebbe veramente confrontarmi con lui per capire qual è la sua idea di Paese, di futuro e di nuova politica che con il suo “movimento” vuole portare avanti… nessuno lo ha capito fino ad oggi, penso nemmeno loro. Chiariamoci: non ritengo Santori un interlocutore interessante, anche perché dice di rappresentare i giovani, ma poi si affianca ai Benetton e a personaggi politici che io chiamo “dinosauri della politica”. Ma chi rappresentano veramente?».

«Detto ciò, l’unica cosa interessante, sarebbe cercare di capire se ci sia o meno un pensiero politico dietro a tante chiacchiere al vento: io con tantissimi cittadini, con i giovani, mi confronto ogni giorno, ininterrottamente, cerco di portare le loro richieste e le loro istanze all’interno del Parlamento per provare a risolvere i problemi che quelli a cui si affianca Santori e il suo gruppo, invece, hanno contributo a creare in 30 anni di malapolitica e malagestione… Ragazzi, le chiacchiere stanno a zero: il 20-21 Settembre andiamo a votare Sì, e tagliamo per sempre 345 poltrone!» conclude il post.