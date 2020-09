Referendum taglio parlamentari, Donno (M5S): «Rivolta leghista contro Salvini: Lega Nord a pezzi»

«Fanno di tutto per salvare la poltrona – La Lega Nord va addirittura contro Matteo Salvini per salvare le poltrone!».

Lo ha scritto in un post su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno.

«Il capo della Lega, infatti, dice che voterà sì al taglio dei parlamentari perché lo ha già votato 4 volte in Parlamento (c’è da fidarsi?).

Ma i suoi uomini più fidati lo snobbano e vanno per conto loro a difesa degli interessi della Casta», ha spiegato Donno.

«Centinaio, Giorgetti, Borghi hanno fatto sapere che vogliono tenere in vita 945 poltrone e si schierano con i vari Casini, De Mita, Formigoni, Pomicino, contro una riforma che i cittadini aspettano da oltre 30 anni». «La Lega Nord è completamente spaccata: Salvini, alle prese con le raccapriccianti inchieste che vedono coinvolti i commercialisti del Carroccio, trema», ha scritto ancora Donno.

«Noi crediamo fortemente che se i cittadini sceglieranno il SÌ il prossimo 20 e 21 Settembre, daranno più efficienza alla democrazia in Italia.

Questo è il momento di cambiare! Coraggio IoVotoSÌ #VotaSì», conclude il post.

Taglio parlamentari, Donno (M5S): ‘I vecchi politici si ricompattano per non tagliare 345 poltrone’

“Il fronte del no: la casta trasversale. Quando c’è da spremere gli Italiani sembrano venir meno le appartenenze e i vecchi politici si ricompattano per proteggere i propri scranni”.

Lo ha scritto Leonardo Donno in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“Questi individui – ha spiegato il Portavoce Movimento 5 Stelle alla Camera – hanno già dato il loro contributo alla distruzione dell’Italia è arrivato il tempo di ragionare in favore dei cittadini, di mantenere le promesse. Gli Italiani ormai lo hanno capito, al di la delle chiacchiere non c’è veramente un motivo valido per votare no, la riduzione dei seggi è un altro importante tassello nel nostro progetto di cambiamento per cui abbiamo ricevuto la fiducia degli elettori”.

“‘Fra cani non si mordono’ direbbe qualcuno, ma la missione del Movimento 5 Stelle è proprio quella di prendere a morsi e smantellare il vecchio sistema che ha sempre tutelato la Casta. Il 20-21 settembre Io Voto Sì!” ha concluso l’esponente pentastellato.