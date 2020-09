Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni debutta in Mediaset come conduttore di Studio Aperto

Il giornalista Andrea Giambruno ha debuttato lunedì 14 settembre nell’edizione delle 18.30 alla conduzione di Studio Aperto.

Giambruno, milanese, classe 1981, è il compagno della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Giambruno lavora a Mediaset da ormai dodici anni: è stato autore a Mattino 5, Quinta Colonna e più recentemente a Stasera Italia, ha condotto le edizioni serali e notturne di Tgcom24, e ora il telegiornale diretto da Andrea Pucci.

Giambruno ha conosciuto la Meloni, da cui ha avuto nel 2016 la piccola Ginevra, dietro le quinte di Quinta Colonna: “è stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente. Per me quella banana vale più di quella di Cattelan venduta a 120mila euro. Mi ha chiamato poi lei, ma non è stato casuale, ci ho dovuto lavorare, come sempre con Giorgia”, ha dichiarato mesi fa in un’intervista a Libero, aggiungendo: “la cosa mi attrae di più di lei è la testa. È una donna di grande intelligenza. Fisicamente gli occhi, hanno la stessa tonalità di quelli di mia figlia Ginevra, per me i più belli in assoluto”.

“Non mi infastidisce essere associato a Giorgia, ho la mia personalità, il mio lavoro, e non le ho mai chiesto niente. Nella coppia l’uomo sono io, non faccio il mammo, non so neppure fare da mangiare”, ha affermato.

“Diventerà sicuramente la prima donna italiana premier. Di uomini forti al comando ne abbiamo provati tanti, e nessuno ha soddisfatto. La gente potrebbe essere titillata ora dall’idea della donna forte” ha detto ancora.