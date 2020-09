Castaldo (M5S): ‘Le opposizioni hanno tagliato 10 miliardi alla scuola pubblica, ma attaccano Conte e Azzolina che ne hanno investiti 7’

“Nel giorno in cui più di 5 milioni di studenti tornano finalmente sui banchi di scuola, le opposizioni continuano ad attaccare la Ministra Azzolina e il Presidente Conte”.

Così Fabio Massimo Castaldo in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, manifestando la volontà di “ricordare a tutti da quale pulpito stia arrivando la predica”.

“Perché – ha spiegato il Portavoce M5S al Parlamento Europeo – forse molti di voi non ricorderanno che dal 2008 al 2011, nel Governo Berlusconi IV, c’erano anche Giorgia Meloni (Ministro) e la Lega Nord al gran completo (con Salvini in Parlamento). E vi ricordate quale vergognosa riforma varò quel governo? La riforma della scuola targata Mariastella Gelmini“.

“Con quell’ignobile riforma – ha ricordato l’esponente pentastellato – vennero tagliati 10 miliardi di euro tra scuola e università, bloccando per anni gli investimenti in termini di assunzioni ed edilizia scolastica. Insomma, per colpa di quella riforma la scuola pubblica italiana fu messa in ginocchio, mentre fu favorita la scuola privata.

“Ecco, gli stessi partiti che permisero quello scempio oggi attaccano il governo che più di tutti negli ultimi 20 anni ha investito nella scuola pubblica, con 7 miliardi di euro messi a disposizione del comparto istruzione” ha osservato Castaldo.

“Sicuramente ci sono tanti problemi ancora da risolvere, e tante difficoltà da superare durante questa riapertura, ma una cosa è certa: il Presidente Conte e la Ministra Azzolina stanno dando il massimo per garantire agli studenti italiani un’istruzione all’altezza del loro futuro. Andiamo avanti, coraggio!” ha concluso.