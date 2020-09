M5S contro Toti: ‘Vergogna, chieda scusa. Strumentalizzare i bambini a fini elettorali è indegno’

“Pur di attaccare la ministra Lucia Azzolina il centrodestra sarebbe disposto a tutto”.

È quanto si legge in un post pubblicato dal Movimento 5 Stelle sulla propria pagina Facebook.

In particolare, i pentastellati si riferiscono al “governatore della Liguria Giovanni Toti, che ha pensato bene di diffondere le foto di alcuni bambini per inscenare una polemica falsa e strumentale” ma non gli è andata bene, infatti “gli stessi insegnanti di quella scuola e i genitori dei bambini lo hanno smentito poche ore dopo, facendo capire che Toti aveva raccontato una balla clamorosa”.

“Quella foto infatti – hanno spiegato i 5 Stelle – ritraeva un momento di gioco in classe e non era, come voleva far credere Toti, l’esempio dell’inefficienza del ministero” inoltre, “come spiegato dagli stessi insegnanti, i banchi attesi dalla scuola elementare Maria Mazzini di Genova erano previsti per la giornata di oggi (ieri, ndr) e sono puntualmente arrivati”.

Toti, condividendo questa foto sul proprio profilo Facebook, ha anche scritto: “Cara Azzolina dove sono finiti i banchi che avevate promesso? Un’immagine come questa non è degna di un Paese civile come l’Italia”.

“Sono stati mesi difficili, ancor più per i bambini che non hanno potuto frequentare la scuola e sono stati lontani dai propri amici. Utilizzarli così, a fini strumentali, è davvero indegno” hanno sottolineato i pentastellati.

“Il governatore della Liguria farebbe bene a chiedere scusa a quei bambini e alle loro famiglie, agli insegnanti e alla ministra Azzolina. Vergogna!” hanno concluso.

