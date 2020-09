Referendum, stampa e poteri forti

Qualche giorno fa Deborah Bergamini su Il Riformista, diretto da Piero Sansonetti, ha scritto un articolo dal titolo incredibile: “Referendum, l’assurdo silenzio dei Cinque Stelle”.

Incredibile, perché i Cinque Stelle sono stati gli unici che si sono fatti sentire sull’argomento, visto che gli altri a parole appoggiano il taglio dei parlamentari, ma praticamente non hanno fatto un solo comizio, mentre Luigi Di Maio si è fatto 14 comizi in quattro giorni in giro per l’Italia.

Scrivere un articolo come questo dimostra non solo non conoscere i fatti, e questo è già un elemento grave per una giornalista, ma addirittura stravolgerli facendo diventare “silenzio” quello che è stato invece l’esatto contrario ed in più in totale solitudine!