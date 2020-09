Salvini sui pescatori italiani in Libia è un disco rotto

Matteo Salvini pare un disco rotto sulla vicenda dei pescatori italiani trattenuti in Libia.

Sbraita e si agita non capendo cosa sia la diplomazia e come la Libia sia un teatro di guerra particolarmente delicato e sensibile, su cui non si possono versare gli umori celtici e pagani dell’ex alleato.

Se ci fosse lui al posto di Di Maio saremmo in guerra anche coi libici.

Il ministro degli esteri ha spiegato di stare seguendo la vicenda con grande attenzione e che è monitorata costantemente. Ora ci vuole il fioretto più che la spada….