Sileri: ‘Prepariamoci a convivere con il virus per tutto il 2021’

“Realisticamente, penso che passerà tutto il 2021. Prepariamoci a convivere con il virus per tutto il 2021: poi, se bisogna aspettare meno, meglio ancora. Non è possibile fare previsioni”.

Così il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite al programma televisivo Cartabianca in onda su Rai 3.

“In 6 mesi vedremo più luce di quanta ne vediamo oggi, ma dire che ne saremo completamente fuori non me la sento”, ha aggiunto.

Nelle imminenti elezioni “tutto sarà controllato, non vedo rischi, è un ritorno alla normalità, sulle elezioni non vedo pericoli”, ma in generale, “ovunque c’è assembramento ci può essere un focolaio” ha spiegato il vicemistro.

“Con un’entrata controllata e con l’attuazione di tutte le misure ai seggi, non credo possa esserci un rischio. Tutti fanno paragoni con gli altri stati, che però non hanno attuato le misure che abbiamo varato noi: lockdown, mascherine, quarantena” ha concluso.

«Nel mio viaggio a Wuhan , fatto per riportare a casa i 55 italiani rimasti in Cina durante l’epidemia, ho visto delle immagini che hanno fatto la differenza: mi hanno messo nelle condizioni di capire ancora meglio ciò che stava succedendo e che poteva succedere anche da noi.

Da allora , da Wuhan, ho viaggiato sempre con in tasca un termometro e, soprattutto dal secondo viaggio, il 14 febbraio e prima di Codogno,

ho rispettato il distanziamento fisico, evitato strette di mano e i contatti fisici.

Andare a Wuhan ha cambiato completamente il mio approccio con il Coronavirus.

Vedere con i propri occhi ciò che accadeva in Cina è stato determinante.

Al mio ritorno ho diramato l’allarme alla task force e al CTS ma avrei desiderato essere stato ascoltato di più.

Io penso che i sensi determinano quello che hai dentro, per capire come aiutare devi entrare in ospedale, devi annusare quell’odore, dare la mano ad una persona che sta morendo, vedere la sofferenza, solo cosi si può capire come aiutare qualcuno», ha scritto Sileri in un post su Facebook.