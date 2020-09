Toninelli (M5S): ‘Vergognosa fake news di Salvini sulla scuola: diffonde video di banchi con rotelle del 2017 per ottenere qualche voto in più’

“Salvini pensa forse che gli italiani siano tutti stupidi e che abbocchino a tutte le sue fake news, ma anche stavolta è stato smascherato dopo nemmeno 24 ore. Ormai sembra così disperato che condividerebbe qualsiasi cosa pur di attaccare il governo”.

Così Danilo Toninelli in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, riferendosi all’ennesima “fake news di Salvini” ma “più grave del solito” perché “riguarda la scuola” e “chi specula sulla scuola per qualche voto in più fa semplicemente schifo”.

Si tratta infatti di un video che mostra alcuni ragazzi che giocano con i banchi a rotelle. Il video è stato condiviso da Salvini sul proprio profilo Facebook con l’hashtag “Azzolina Bocciata”; in questo modo – ha spiegato l’esponente pentastellato – “sta facendo credere alle milioni di persone che stanno guardando questo video, che siano i banchi con le rotelle della Azzolina e che ci siano degli studenti che li stiano utilizzando per fare gli autoscontri” ma “il video è del 2017”.

“Si vergognasse chi lo ha rilanciato, chi pensa solo ai voti e vede i cittadini come degli elettori e fa solo questo di mestiere. State attenti – ha avvertito l’ex Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – non fidatevi di certe persone, di questi principi delle fake news che non fanno i vostri interessi, non li vogliono fare. Vogliono farvi credere delle cose che non esistono per far credere che delle persone perbene che lavorano tantissimo, come la Ministra Azzolina, non siano persone perbene e non stiano facendo gli interessi di 8 milioni di studenti che puntualmente ieri sono andati a scuola perché siamo riusciti a far riaprire le scuole”.

“Pensano solo – ha aggiunto il senatore pentastellato – di spargere falsità per ottenere qualche voto in più. Diffondete questo video e andate a dire che è una balla colossale del solito Salvini che oramai a livello internazionale penso che sia il primo ballista al mondo”.

Guarda il video: