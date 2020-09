Villarosa (M5S): ‘La notizia sulla sparizione dal bilancio di mezzo miliardo di euro di risorse destinate al FIR è solo un’altra bufala’

“La notizia sulla sparizione dal bilancio di mezzo miliardo di euro di risorse destinate al FIR è solo un’altra bufala”.

Lo ha scritto Alessio Villarosa in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“Con la legge di Bilancio 2019 – ha spiegato il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera – sono stati stanziati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, 523,8 milioni di euro; le risorse dell’anno 2019, in conto residui, sono state trasferite al funzionario delegato di Consap interamente utilizzando lo stanziamento di cassa 2020 e sono quindi disponibili!”.

“Le risorse in conto competenza autorizzate normativamente per gli anni 2020 e 2021 sono iscritti in bilancio. Nessun mistero quindi” ha sottolineato l’esponente pentastellato.

“‘Se qualcosa non può essere espresso in numeri non è scienza: è opinione'” ha concluso Villarosa.