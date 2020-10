Calenda a Padellaro: ‘Non fare Madre Teresa di Calcutta con i 5 Stelle’. La replica: ‘Vali il 2 per cento, parla per loro’

“Dobbiamo essere onesti e dire che l’accanimento che è stato manifestato in questi anni nei confronti del Movimento 5 Stelle, non ha precedenti nella politica italiana”.

Così Antonio Padellaro, ospite al programma televisivo Piazza Pulita in onda su La7.

“C’è stato un referendum sul taglio dei parlamentari – ha proseguito il giornalista – e mi sembra che il taglio dei parlamentari sia partito dai 5 Stelle. Gli italiani, anche se non tutti sono andati a votare, al 70 per cento hanno detto sì mentre il 30 per cento difeso da quasi tutta la stampa italiana, ha votato no. Vogliamo anche valutare che se c’è un 70 per cento di italiani che approvano quella riforma, la derisione di un movimento è ingiustificato?”.

“Scusa Padellaro – è intervenuto Carlo Calenda – ma questo tipo di ragionamento lo facevi anche con Berlusconi e i suoi elettori?”.

“Certo” ha assicurato l’editore.

“Lo fai solo con i 5 Stelle” ha replicato il leader di Azione.

“Vai a vedere gli archivi” gli ha risposto Padellaro.

“Ma fai la finita. Non venire qua a fare Madre Teresa di Calcutta” ha detto ancora Calenda.

“Siccome tu giochi la partita della politica, tu vali il 2,3 per cento e quindi parla per il tuo 2,3 per cento. Io non sono Madre Teresa di Calcutta e tu non sei Winston Churchill. Vogliamo metterla così? Grazie” ha concluso il saggista.

