Inchiesta mensa dei poveri: chiesto processo per Lara Comi, deputato Sozzani e sindaco di Gallarate

Per 34 indagati, è stato chiesto il processo.

Siamo nell’ambito dell”inchiesta “mensa dei poveri”, il presunto sistema corruttivo che vede coinvolto l’ex coordinatore di Forza Italia a Varese, Nino Caianiello.

Tra i destinatari della richiesta di rinvio a giudizio ci sono anche personaggi importanti tra cui l’ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi, il deputato di Forza Italia Diego Sozzani e l’attuale sindaco di Gallarate, il leghista Andrea Cassani. Il processo è stato chiesto anche per Nino Caianiello, per l’ex direttore generale di Afol Metropolitana (Agenzia per la formazione e il lavoro) Giuseppe Zingale e per il patron della catena di supermercati Tigros, Paolo Orrigoni.

A maggio del 2019, era scoppiato il caso “mensa dei poveri” ed erano state arrestate 43 persone tra cui imprenditori e politici lombardi di spicco, come il consigliere regionale lombardo Fabio Altitonante (di Forza Italia, poi tornato in libertà e recentemente eletto sindaco nel suo comune d’origine in Abruzzo) e Pietro Tatarella, ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia ed ex consigliere comunale di Milano.

L’atto di chiusura delle indagini nei confronti degli indagati di questa tranche dell’inchiesta era stato notificato alla fine di maggio, preludio alla richiesta di rinvio a giudizio.

Tra i 34 indagati per cui è stato chiesto il processo, figura anche l’ex eurodeputata azzurra Comi, accusata di corruzione, truffa aggravata e finanziamento illecito ai partiti. La politica, era finita agli arresti domiciliari che poi sono stati revocati, e dopo il suo coinvolgimento nella vicenda si era dimessa dall’incarico, ma continuando a sostenere con fermezza la sua innocenza.

Per quanto riguarda Paolo Orrigoni invece, è accusato di corruzione, ma dopo essere stato travolto dall’inchiesta si era dimesso da consigliere comunale di Varese e da amministratore delegato della catena di supermercati Tigros da lui fondata.

Il primo cittadino di Gallarate, Andrea Cassani, deve rispondere del reato di turbativa d’asta.