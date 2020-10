La Bce sarebbe pronta all’«euro digitale»

Con l’avvento della digitalizzazione che ha influenzato ogni aspetto della nostra vita, anche i sistemi di pagamento sono cambiati.

Il contante rimane il mezzo più usato soprattutto nei pagamenti di importo contenuto, ma stanno emergendo sempre più alternativi e pagamenti contactless.

“In quanto emittenti della moneta, le maggiori banche centrali stanno considerando l’opportunità di emettere una moneta digitale, ossia una moneta sotto forma elettronica avente corso legale e in grado di ispirare lo stesso grado di fiducia delle forme tradizionali di moneta, offrendone gli stessi benefici. Anche la Banca centrale europea (BCE) sta valutando se affiancare una moneta digitale alle tradizionali forme cartacee di contante in euro. Oggi disponiamo di mezzi di pagamento digitali, quali i bonifici on line, nonché della moneta sotto forma di banconote, ma non abbiamo una moneta digitale emessa dalla banca centrale e utilizzabile per i nostri pagamenti quotidiani. In altre parole, non disponiamo di banconote sotto forma digitale” si legge sul Corriere della Sera.

Sul sito della BCE è stato pubblicato un rapporto in cui sono state valutate le implicazioni di natura economica, strategica, tecnologica e sociale di un’eventuale emissione di una moneta digitale.

“Secondo le nostre valutazioni, la BCE dovrebbe porsi in condizione di emettere un euro digitale qualora ciò divenisse necessario, e dovrebbe iniziare sin d’ora a prepararsi a tale eventualità. Nei prossimi mesi avvieremo quindi le attività di sperimentazione, con l’obiettivo di essere in grado di effettuare, quando opportuno, la scelta più appropriata circa la progettazione e l’emissione di un euro digitale” inoltre, sempre secondo il rapporto, “un euro digitale consentirebbe di fronteggiare il pericolo che strumenti di pagamento digitali emessi da soggetti esterni all’area dell’euro possano rimpiazzare gli attuali mezzi di pagamento, sollevando problemi di natura normativa e rischi per la stabilità finanziaria e per la sovranità economica, monetaria e finanziaria dell’Europa” si legge ancora.