Tremestieri Etneo, Giarrusso: «Grazie alla segnalazione della candidata M5S, elezioni sospese per presunte irregolarità nella presentazione delle liste»

“In diretta da Tremestieri Etneo, dove dopo una nostra richiesta agli atti rispetto a possibili irregolarità, sono state sospese le elezioni! Vi spieghiamo cosa è successo, nell’ennesima nostra battaglia per la legalità!”.

Così Dino Giarrusso in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“Domenica e lunedì non si voterà – ha raccontato l’esponente pentastellato – le elezioni sono state sospese perché pare che ci siano state irregolarità nella presentazione delle liste”.

“Ci tengo a dire che Simona Pulvirenti – candidata M5S a sindaco e consigliere comunale uscente presso il comune di Tremestieri Etneo – è stata un’ottima consigliera comunale di opposizione, mi aveva segnalato la possibilità di irregolarità e mi ha chiesto aiuto insieme agli altri nostri portavoce che sono molto attivi sul territorio” ha proseguito.

“Ho chiesto immediatamente l’accesso agli atti urgente perché da Parlamentare europeo ne ho diritto, ed evidentemente la segnalazione di Simona era giusta perché gli atti non mi sono stati ancora forniti dal comune però è arrivata la sospensione del voto” ha fatto l’Europarlamentare del M5S.

“Quindi l’attività dei carabinieri, che sono andati a chiedere a tanti cittadini se avevano effettivamente o no firmato queste liste, ha dato dei frutti, e probabilmente verranno fuori cose schifose. Noi possiamo dire che abbiamo sempre lavorato per la legalità, in piena trasparenza, abbiamo rispettato le regole, quando ci candidiamo alle elezioni forniamo i certificati penali, i carichi pendenti e tutto, c’è qualcun altro che pur di vincere e candidare chiunque, commette scorrettezze” ha aggiunto Giarrusso.

“Attendiamo il lavoro della Procura ma pretendiamo adesso questi atti per vederci chiaro” ha assicurato.

Guarda il video: