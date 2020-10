Covid, Castaldo (M5S): «Senza parole: focolaio alla cena leghista, ma Salvini gira la Liguria»

«L’atteggiamento di Matteo Salvini mi lascia davvero senza parole. Ma come si fa, dopo tutto quello che ha passato il nostro Paese, a comportarsi senza il minimo rispetto nei confronti di medici, infermieri, operatori sanitari e nei confronti di tutti quegli italiani che hanno perso un proprio caro durante questa pandemia?».

Così su Facebook l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, facendo riferimento alla vicenda al focolaio di coronavirus che si è sviluppato a Terracina, in provincia di Latina, dove lo scorso 25 settembre dopo che si è tenuta una cena elettorale della Lega con Matteo Salvini, sono risultati positivi al Coronavirus due partecipanti: il deputato leghista Francesco Zicchieri e lo speaker della serata.

Il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, ha invitato i presenti all’evento a sottoporsi al tampone e ha avvertito che coloro che sono entrati in contatto con i positivi «dovrebbero stare in isolamento. Chi non ha avuto contatti diretti dovrebbe fare il tampone e, fino a che non fa il tampone, dovrebbe stare in isolamento». Salvini compreso quindi, Ma il leader della Lega ha continuato il suo tour elettorale.

«Ma soprattutto,» – si è domandato Castaldo – «con quale coraggio Salvini mettere a rischio la salute di migliaia di italiani solo per la sua propaganda? Ma non diceva “Prima gli italiani”?».

«E infine, pensa forse Salvini di essere esente dal rispetto delle regole? Le regole valgono per tutti, e lui dovrebbe essere il primo a dare il buon esempio. Questa è una battaglia che possiamo vincere solo tutti insieme. Il nemico è uno solo: si chiama Covid-19. Salvini inizi a comportarsi seriamente, ne va del bene del Paese», ha concluso l’esponente 5Stelle.