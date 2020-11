Gelmini: «Forza Italia non parteciperà alla Commissione Antimafia per protesta». Buffagni: «Vergogna! Rinfreschiamole la memoria»

«Ma protesta di cosa? Quattro giorni fa è stato arrestato il presidente del consiglio regionale calabrese, Domenico Tallini di Forza Italia, per MAFIA!! E per cosa protesta Forza Italia? Per le parole di Morra».

È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del deputato 5Stelle e viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni.

«Siamo al rovesciamento della realtà. In questo Paese vengono chieste le dimissioni di Nicola Morra – che viene addirittura censurato dal Servizio pubblico – per una sua affermazione, magari infelice, e nessuno trova invece scandaloso se un politico viene arrestato per mafia.

Nel centrodestra ne stanno arrestando uno al mese, e quella di Morra è stata un’occasione fantastica per spostare l’attenzione dai loro scandali. Ma la devono smettere di prendere in giro le persone!» ha spiegato Buffagni.

«Li conosciamo bene, i cittadini li conoscono bene! Questa gente non può fare la morale a nessuno. Dovrebbero chiedere scusa e andare a nascondersi per tutto quello che hanno fatto in questi anni: dov’erano Salvini, Meloni e Berlusconi quando Domenico Tallini diventava Presidente del Consiglio Regionale in Calabria? Chi lo ha candidato? Chi dovrebbe dimettersi adesso? Visto che sono stati loro a metterlo nelle liste elettorali, pur sapendo che fosse “impresentabile”, dovrebbero essere loro a dimettersi», ha concluso.

«Da questa mattina tutto il centrodestra è compatto: diserteranno il lavoro nella Commissione Antimafia. Dovrebbero essere i primi ad assicurarsi che i lavoro continui e si sveltisca, proprio per dissociarsi da persone come Dell’Utri, condannato a 7 anni per associazione mafiosa; o chiarire il caso leghista Siri-Arata, sempre per associazione mafiosa; o del consigliere di Fratelli d’Italia Rosso, arrestato per voto di scambio politico-mafioso. Per ultimo c’è proprio Tallini, arrestato per aver speculato sui farmaci e sulla salute dei cittadini.

La scusa? Nulla, pare che il Senatore Morra abbia espresso un suo pensiero in merito alla vicenda calabrese.

Praticamente gli arrestano un esponente al mese, e loro non partecipano ai lavori perché Morra ha espresso una sua opinione.

Questo è quello che ci aspetta se continueranno a votarli», ha scritto su Facebook il deputato 5Stelle Francesco Silvestri.