Sodano (M5S): «Morra si è espresso in maniera infelice, ma è stato strumentalizzato dai media. A Sgarbi, che augura il Covid a Conte, tutto è concesso»

«Potrebbe essersi espresso in maniera infelice, ma le parole del Senatore Morra sono state completamente strumentalizzate dalla maggior parte dei media italiani. Ma ragioniamo insieme su qual’è il vero effetto che si sta producendo (o, a pensar male, l’obiettivo che si raggiunge)?

Bene, sta passando totalmente in secondo, terzo e quarto piano l’arresto del Presidente del Consiglio Regionale calabrese di Forza Italia Tallini, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso: secondo le indagini, ha aiutato la cosca Grande Aracri a costituire una società per la distribuzione di prodotti medicinali ed è stato ricambiato con il sostegno alle elezioni regionali del 2014».

Questa la riflessione, in un post su Facebook, di Michele Sodano, deputato del Movimento 5 Stelle.

«Nello stesso momento l’Onorevole Sgarbi augura, in maniera del tutto volgare, al Premier Conte il Covid e non esce un’agenzia stampa, a lui tutto è concesso; a chi da sempre cammina a braccetto con la politica più becera e mai ha denunciato le mafie e la corruzione, ospitate in tv e autostrade di spazio per poter belare», ha concluso Sodano.

Sul caso Morra si è espresso anche l’ex capo politico del M5S, Luigi Di Maio, che su Facebook ha scritto: «Questo è un Paese strano, un Paese dove la polemica fa sempre notizia, ma l’arresto di un politico per mafia passa in secondo piano. Nicola Morra si è scusato per le sue parole su Jole Santelli, la cui scomparsa ha scosso davvero tutti. Ciononostante, da giorni non si fa altro che attaccare lui, proprio mentre il presidente del consiglio della Regione Calabria, Domenico Tallini, viene arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Adesso è ai domiciliari. E sapete chi c’era nella lista degli impresentabili redatta dalla commissione antimafia, di cui Nicola Morra è presidente? Proprio Domenico Tallini. Ecco, io credo che questo Paese debba innanzitutto preoccuparsi di mafia, di corruzione, di clientelismo, non solo delle dichiarazioni di qualche politico».