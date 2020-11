Caso Morra, il 5Stelle De Rosa attacca Salvini e Gelmini postando le loro foto con Dell’Utri e Formigoni

«IL MONDO CAPOVOLTO DI SALVINI: “FINCHE’ CI SARA’ MORRA, IL CENTRODESTRA NON ANDRA’ A SEDUTE ANTIMAFIA. Gli italiani, che la mafia la combattono davvero, non possono continuare a essere rappresentati da un personaggio così arrogante, ignorante e violento”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini. IL FAVOLOSO MONDO DI GELMINI: “Porremo un problema istituzionale e chiederemo agli alleati di centrodestra di fare lo stesso. Siamo pronti a bloccare i lavori dell’Antimafia”. Ricordiamo che tutto nasce dall’arresto del presidente del Consiglio Regionale della Calabria, tale Tallini esponente di Forza Italia, a suo tempo segnalato proprio da Nicola Morra come impresentabile. L’accusa è: l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso».

Così su Facebook il consigliere regionale lombardo del M5S, Massimo De Rosa.

«Evidentemente per loro questo non è il problema. Ricordiamo inoltre:

Marcello Dell’Utri, padre fondatore di Forza Italia: condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

Salvatore Cuffaro, presidente della Regione Siciliana dal 17 luglio 2001 al 18 gennaio 2008 per Forza Italia: condannato definitivamente a sette anni di reclusione per favoreggiamento personale verso persone appartenenti a Cosa nostra e rivelazione di segreto istruttorio.

MA DI COSA STIAMO PARLANDO?» ha domandato De Rosa, sottolineando che le immagini che potete vedere nel post sottostante mostrano «il leader della Lega Matteo Salvini con il condannato a 5 anni e dieci mesi per corruzione Roberto Formigoni, e Maristella Gelmini con il padre fondatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri».