Castaldo (M5S): «Puntuale come sempre, è arrivata l’ennesima sceneggiata del centrodestra a dichiarazioni unificate anche sul caso Morra»

«Puntuale come sempre, è arrivata l’ennesima sceneggiata del centrodestra a dichiarazioni unificate anche sul caso Morra.

Sul merito delle parole di Nicola, ritengo ormai che sia stato tutto chiarito da Nicola stesso. È a dir poco surreale e strumentale, invece, il gioco che alcune forze politiche stanno facendo con le loro sparate».

Così su Facebook l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Fabio Massimo Castaldo.

«Giorgia Meloni, Matteo Salvini, e questa mattina anche Mariastella Gelmini (per Forza Italia) hanno dichiarato che intendono disertare le sedute della Commissione Antimafia, della quale proprio Morra è Presidente. Ma fanno sul serio? Ma parlano proprio loro? Parla Forza Italia, partito fondato anche da Marcello Dell’Utri, condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa? Lo stesso partito di cui era membro proprio TALLINI, il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso?» ha domandato Castaldo.

«Parla la Lega, il cui leader Salvini è ancora atteso in Commissione Antimafia per chiarire sia il caso Furgiuele (indagato nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti pubblici alla ‘ndrangheta) che il caso Siri-Arata?

Parla Fratelli d’Italia, che nell’ultimo anno ha collezionato diversi arresti in inchieste legate alla ‘nrangheta, come quello del consigliere Roberto Rosso, arrestato proprio per voto di scambio politico-mafioso?

Io penso che questi personaggi in cerca d’autore dovrebbero smetterla con queste buffonate. La lotta alla mafia è una cosa seria, sulla quale NON SI SCHERZA», ha scritto ancora l’esponente 5Stelle.

«Nicola Morra ha chiarito il senso delle sue parole, si è scusato, e continuerà a svolgere il suo lavoro da Presidente della Commissione con il coraggio che lo ha contraddistinto da sempre. Questi signori, invece, quando chiederanno scusa agli italiani e chiariranno una volta per tutte la posizione dei loro partiti su questi scandali?» ha concluso.