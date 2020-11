Puglia, Laricchia si commuove: «Se potessi restituire i voti lo farei immediatamente. Entrando in una maggioranza di centrosinistra, il M5S ha commesso un grave errore»

«Se potessi restituire i voti lo farei immediatamente».

Queste le parole di Antonella Laricchia, candidata del M5S alla Presidenza della Regione Puglia all’ultima tornata elettorale dello scorso settembre, durante la prima seduta del Consiglio regionale.

«Il mondo cambia con il nostro esempio. “Una persona può credere alle parole. Ma crederà sempre agli esempi” (Gianroberto Casaleggio). Oggi (ieri, ndr) sono intervenuta in Consiglio Regionale, per la prima volta in questa legislatura, prima di tutto per ringraziare i cittadini che hanno votato e che ci hanno ritenuti degni di essere qui a portare la loro voce», ha raccontato Laricchia in un post su Facebook.

Ieri – ha spiegato la consigliera pentastellata – «il M5S in #Puglia ha commesso un errore grave, nel merito e nel metodo, tradendo il significato del voto, entrando di fatto in una maggioranza di centrosinistra. Non ho potuto non commentarlo e non rivelarne i dettagli, sottolineando, tra le altre cose, quanto sia paradossale che mentre a parole si cercava e si cerca di autoconvincersi che il percorso è basato sui temi, in verità parte dalle poltrone».

«Il costo di questa manovra di palazzo si sta già pagando ed è il silenzio e l’inazione sulle numerose inefficienze del sistema della sanità, dell’agricoltura, della Banca Popolare di Bari e sui rinviati a giudizio presenti in Giunta Regionale. Questi e altri temi della formazione professionale, universitaria e delle imprese, saranno i temi su cui intendo lavorare in maniera prioritaria in questi cinque anni, coinvolgendo sempre di più gli attivisti e i cittadini, i giovani ma non solo i giovani. Lavorerò dall’opposizione, per rispettare l’esito elettorale e tutti gli elettori, non solo quelli che hanno votato M5S. I concetti della politica sono e devono tornare semplici, basta con la presunta scienza della politica che distrugge i consensi, la motivazione dei cittadini che vogliono essere attivi e crea il contesto in cui proliferano disservizi e clientelismo. Io ci sono e ci sarò nel MoVimento 5 Stelle, con una posizione chiara, limpida, semplice, ragionevole, a garantire il massimo impegno e coinvolgimento ai cittadini con tanti problemi», ha concluso.

L’ex deputato 5Stelle, Alessandro Di Battista, ha commentato il post di Laricchia scrivendo: «Sono orgoglioso di averti sostenuta. Coerenza e rispetto pagano. Alla lunga pagano».

Guarda il video: