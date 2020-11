Mezz’ora in più, Morra: «Sono stato definito arrogante ed egocentrico da Sallusti. Voi che ne pensate?»

«Sono stato definito arrogante ed egocentrico da Sallusti. Credo di aver semplicemente difeso i diritti di tanti italiani liberi. Voi che ne pensate?».

Con queste parole il senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, ha condiviso il video dell’ultima puntata di Mezz’ora in più, trasmissione condotta da Lucia Annunziata su Raitre.

«Se sono qui è perché da parte mia c’è voglia di ricucire. Se poi al contrario dobbiamo tornare al processo a Nicola Morra non ci sto e posso andarmene», ha detto durante il suo intervento Morra, riconoscendo che le sue dichiarazioni sulla sull’elezione della defunta presidente della Calabria, Jole Santelli, sono state «forse infelici per tanti». E sono parole «di cui eventualmente mi posso scusare», ha aggiunto.

«Io sono venuto qui per chiudere l’episodio, ma se dobbiamo tornare al processo a Morra, non ci sto. Ho fatto capire, e ribadisco quanto detto in Aula, che con parole magari infelici un popolo deve anche assumersi la responsabilità delle scelte che si fanno», ha affermato ancora il senatore pentastellato.

«In questi giorni sono diventato un prodotto televisivo. Credo che la tv abbia un grande potere deformante e che anche questa trasmissione lo dimostri. Lo dico in diretta e in faccia perché sono venuto qua a seguito di contrattazioni avvenute con il dottor Di Mare per porre fine a un problema insorto causa concitazione, perché lei (riferendosi alla Annunziata, ndr) ha detto che è stato impedito a un rappresentante del Parlamento di poter essere sottoposto dai giornalisti presenti a un’interrogazione/interrogatorio che avrebbe potuto distruggere quel rappresentante del Parlamento e dei cittadini», ha detto ancora Morra.