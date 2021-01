Coronavirus, Crisanti: ‘Servono misure, se salgono i contagi c’è il rischio mutazioni e si complica la campagna di vaccinazione’

“Crescono le possibilità di mutazioni. Non è una cosa buona mentre ci si vaccina: si aumenta il rischio che si generino varianti resistenti”.

Così ha affermato Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova.

Secondo il professore, i nuovi criteri sulle zone rosse, che potrebbero essere inseriti nel Dpcm in vigore dal 16 gennaio, “non sono abbastanza”, perché quando “si arriva a certi numeri” vuol dire che “poi avremo un numero inaccettabile di morti”, ha spiegato a The Breakfast Club su Radio Capital.

“Sono per misure chiare, semplici e annunciate con anticipo” ha sottolineato l’esperto.

Sulla variante che sta circolando nel Regno Unito, ha osservato: “Responsabile dei contagi in Veneto? Se così, allora bisogna fare come in Gran Bretagna: tutto chiuso e strade d’accesso per la regione bloccate”. Ma per dimostrare che i contagi sono causati dalla variante, “bisogna dimostrare che rappresenti l’80 per cento delle mutazioni isolate e in questo momento così non è. Se in Italia dovesse imporsi la variante inglese, allora per raggiungere l’immunità di gregge bisognerebbe superare la soglia del 70 per cento di persone vaccinate”.

All’Adnkronos Salute Crisanti ha detto che “la soglia di 250 nuovi contagi per 100mila abitanti” prospettata dall’Istituto Superiore di Sanità come limite oltre il quale ci sarebbe l’ingresso della regione in zona rossa “è un po’ troppo alta, a mio avviso”.

“Io – ha ammesso – l’avrei abbassata a 50 casi per 100mila abitanti, lo dico sinceramente”, ponendosi su una linea più simile a quella seguita da altri Paesi, come l’Australia, dove non appena è aumentato il numero di casi, anche se non smisuratamente, è stato disposto un lungo lockdown, o come diversi Paesi orientali che stringono le misure ai primi contagi.