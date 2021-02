Di Maio: ‘Abbiamo fermato la vendita di missili e bombe d’aereo verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti’

“La nostra azione di governo è ispirata da valori e principi imprescindibili. Lo stiamo facendo anche in queste ore, lavorando con serietà e impegno”.

Lo ha scritto Luigi Di Maio in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, per annunciare che oggi “il Governo ha revocato le autorizzazioni in corso per l’esportazione di missili e bombe d’aereo verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti”.

“Un atto che ritenevamo doveroso, un chiaro messaggio di pace che arriva dal nostro Paese” ha sottolineato il Ministro degli Esteri.

“Il rispetto dei diritti umani è un impegno per noi inderogabile. Continuiamo a lavorare seguendo la strada maestra” ha concluso l’esponente pentastellato.

