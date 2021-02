Meloni: ‘La difesa della legalità è un valore fondante di FdI’. Donno (M5S): ‘Avete il record di arrestati per ‘Ndrangheta’

“Giorgia Meloni ci regala ogni giorno una perla! Questa fa davvero ridere: la leader di Fratelli d’Italia ha annunciato che chiunque deciderà di far parte del suo partito dovrà sottoscrivere un codice etico, perché – udite udite – ‘la difesa della legalità è un valore fondante di Fratelli d’Italia e della sua azione politica’. Giorgia, sei sicura?”.

È quanto si legge in un post pubblicato da Leonardo Donno sul proprio profilo Facebook.

“Nell’ultimo anno e mezzo, come ha certificato un’inchiesta di Report, Fratelli d’Italia ha il record negativo di arrestati per ‘ndrangheta!!!Ogni mese c’è uno scandalo che coinvolge un esponente del suo partito: ricordate Domenico Creazzo, consigliere regionale in Calabria, arrestato con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso? O Giuseppe Caruso, presidente del consiglio comunale di Piacenza e il consigliere comunale di Ferno (Varese) Enzo Misiano, in carcere per Infiltrazioni ‘ndranghetiste nelle amministrazioni pubbliche??” ha ricordato il Portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera.

“Oppure Roberto Rosso, l’assessore piemontese che è stato invece arrestato per voto di scambio con la ‘ndrangheta, mentre il consigliere regionale Sandro Nicolò (Calabria) è finito dentro con l’accusa di essere affiliato alla cosca Libri, egemone nel territorio di Cannavò, a Reggio Calabria. La lista è davvero lunghissima! E vogliamo parlare di cosa è successo a Roma all’ex sindaco Gianni Alemanno, coinvolto nel processo per Mafia Capitale?” ha proseguito l’esponente pentastellato.

“Insomma, davvero un’ottima selezione! Una classe dirigente che definire inquietante è poco. Non conoscono la vergogna!!! Com’era quella barzelletta sulla legalità, Giorgia? Basta prendere in giro i cittadini!!!!!!” ha concluso.