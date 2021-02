Più costi sui prelievi di contante dai bancomat: ecco cosa potrebbe cambiare

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato sta valutando una proposta della Bancomat Spa, società di gestione degli sportelli, circa la possibilità di rendere le commissioni dei prelievi al bancomat, una competenza delle banche, con un inevitabile aumento dei costi.

Se l’antitrust dovesse approvare la proposta – come spiega Quifinanza.it – verrebbe meno la tariffa fissa e salirebbero i costi delle operazioni, che verrebbero stabiliti in maniera autonoma dai proprietari degli sportelli. Il costo effettivo verrebbe comunicato sul display all’atto del ritiro dei contanti a chi utilizza una carta emessa da altra banca.

In base all’offerta sottoscritta con la propria banca e alle strategie commerciali di questa – scrive il sito specialistico – il cliente si vedrebbe poi addebitata o meno la commissione.

Dietro questa richiesta, secondo gli istituti bancari, si cela il fatto che l’attuale commissione interbancaria non basterebbe a remunerare gli investimenti necessari per l’aggiornamento e la gestione degli impianti Atm. Inoltre, sempre secondo i proponenti, il prezzo oggi applicato (circa 2 euro) non subirebbe un cambiamento significativo.

Allo stato attuale si pagano circa 50 centesimi ogni volta che si fa un prelievo ad uno sportello di proprietà di un istituto bancario diverso da quello Issuer (emittente), inoltre le banche, specie on line, offrono ai clienti prelievi gratuiti anche agli sportelli di altre banche, a vantaggio di chi ha molti sportelli di proprietà.

Per questo ci sono state critiche da parte delle associazioni dei consumatori, delle banche on line e delle realtà medio-piccole con pochi sportelli Atm sul territorio. I costi del cambiamento potrebbero essere pagati, dunque, soprattutto dai residenti nei piccoli comuni dove a volte è presente un solo sportello bancario.