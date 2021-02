Travaglio su Renzi: «Al Quirinale ha fatto il gioco delle tre carte con lo scopo di trasferire sul Colle il gioco al massacro e tirarla in lungo per far fuori Conte, M5S e Pd»

Marco Travaglio nel suo editoriale di oggi commenta gli ultimi sviluppi della crisi di governo, dopo le consultazioni di venerdì, al termine delle quali il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha convocato al Colle il presidente della Camera, Roberto Fico, per affidargli un incarico esplorativo che consisterà nel verificare se è possibile comporre una maggioranza di governo identica all’attuale.

Il direttore del Fatto Quotidiano esordisce avvertendo i lettori che ciò che scrive quello «non ha nulla a che vedere con la nostra vita quotidiana al tempo della pandemia, dei vaccini e del Recovery Fund. Ma riguarda lo stallo politico creato dal leader più irresponsabile mai visto, che ha paralizzato tutto e tutti mentre si dovrebbe correre a razzo».

La crisi di governo – spiega il giornalista riferendosi al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, senza però nominarlo – si è trasformata «in una partita a poker quando è salito al Quirinale e ha fatto il gioco delle tre carte, fornendo tre versioni della posizione di Iv: la più morbida a Mattarella, la più dura in sala stampa, una via di mezzo alle agenzie».

Questo – osserva Travaglio – è «un trucchetto da magliari per trattenere gli italomorenti tentati di mollarlo».

L’obiettivo di Renzi è presto detto: «trasferire sul Colle il gioco al massacro e tirarla in lungo per far fuori Conte, spaccare M5S e Pd e separarli, impapocchiare un’ammucchiata con pezzi di partiti sparsi (FI e Lega incluse) e dirottare i fondi del Recovery verso le note lobby. Mattarella, con l’incarico di esplorazione a Fico, dà le carte, i tempi e il via alla partita».