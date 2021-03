Raffa (M5S): «I giornali degli Agnelli titolano ‘Imprenditore cerca personale, ma nessuno vuole perdere il reddito di cittadinanza’. Ma leggendo scopriamo altro»

«I giornali degli Agnelli titolano “Imprenditore cerca personale, ma nessuno vuole perdere il reddito di cittadinanza”.

Leggendo scopriamo che stanno cercando due tecnici informatici e l’imprenditore è ‘sconcertato dalle risposte che ho avuto’ perché qualcuno si è permesso di chiedere addirittura un compenso pari al doppio del sussidio».

Così in un post su Facebook la deputata del Movimento 5 Stelle, Angela Raffa.

«Ricapitoliamo: il reddito di cittadinanza è in media 500 euro. Quindi cercano tecnici informatici (qualifica molto richiesta di questi tempi) e non vogliono dargli nemmeno mille euro al mese. Ecco io voglio chiarirlo una volta e per tutte. Ben venga se questo è l’effetto del reddito di cittadinanza. Chi vuole dipendenti li deve pagare e mettere in regola, come in ogni altro Paese industrializzato (e noi siamo la settima industria mondiale). Deve finire l’assunzione di padri di famiglia disperati e di giovani, presi per la gola a quattrocento, cinquecento euro al mese (se va bene) in nero, o con stage e contratti formazione capestro», ha spiegato Raffa.

«Il lavoro va pagato il giusto. Punto. Chi non lo fa non è un imprenditore, è solo un criminale. Il reddito di cittadinanza serve anche a questo. A togliere le persone da stati di bisogno ed indigenza per ridare dignità al lavoro», ha concluso.

Tra i commenti al post, si legge quello del giornalista Daluiso, il quale ha osservato: «Purtroppo il problema è proprio questo. Ci sono imprenditori seri ed onesti, e poi ci sono sfruttatori, come quelli descritti nel tuo post. Gente che vuole solo sfruttare ed umiliare i lavoratori per lucrare sulla loro pelle».

