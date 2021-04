Arrestato il sindaco di Opera Nucera, Toninelli: ‘Quando il centrodestra inizierà a fare a meno degli impresentabili sarà sempre troppo tardi’

«Quando il centrodestra inizierà a fare a meno degli impresentabili sarà sempre troppo tardi».

Il senatore del Movimento 5 Stelle ha commentato così la notizia dell’arresto di Antonino Nucera, sindaco di Opera Nucera, Comune della città metropolitana di Milano.

Riportiamo la cronaca dei fatti da ‘Il Giorno’:

«Con un’operazione scattata all’aba e chiamata “Feudum”, tra le province di Milano, Lodi, Brescia, Varese e Messina i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un`ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale Dda – nei confronti del sindaco di Opera (città metropolitana di Milano) Antonino Nucera, della dirigente dell`Ufficio Tecnico del Comune e di tre imprenditori del settore edile: sono accusati a vario titolo di peculato, corruzione per un atto contrario ai doveri d`ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e traffico di rifiuti».

«Le indagini hanno così fatto emergere come, nell`arco temporale febbraio-ottobre 2020, il primo cittadino di Opera, con l`adesione incondizionata della dirigente dell`Ufficio Tecnico e l`accondiscendenza di alcuni funzionari e consulenti dell`Ente, avrebbe sistematicamente interferito in alcune procedure di gara bandite dal Comune per orientare l`assegnazione di lavori pubblici in favore di imprenditori conniventi, ricevendo da questi ultimi sostanziose utilità», spiega il quotidiano.

Gregorio Mammì – Consigliere regionale M5S Lombardia, ha dichiarato: «Chi viene eletto ad amministrare il bene pubblico deve mettere al primo posto solo gli interessi dei cittadini. La prima Repubblica ci ha insegnato che questa gestione della cosa pubblica non funziona e che si perde sempre in onore, oltre a danneggiare la credibilità politica di chi, invece, riveste questo ruolo tenendo la barra dritta. Le accuse sono gravi e se confermate sarebbero gravissime anche per le ricadute sui cittadini!».

«Da cittadino di Opera mi auguro che il Sindaco possa chiarire la sua posizione, nel frattempo auspico un passo indietro dalla Giunta. Il vicesindaco leghista, Ettore Fusco, che ha governato per 10 anni con Nucera suo vice, che ha poi di fatto scambiato la sua poltrona con quella di Consigliere in Ferrovie Nord Milano, occupata in precedenza da Nucera, non può continuare ad amministrare come se nulla fosse accaduto, devono andare a casa.

Ho chiesto un incontro con i vertici del Partito democratico per iniziare a parlare del futuro del paese, è necessario un cambiamento delle dinamiche storiche. In tempo di pandemia, non sono accettabili ombre di questo genere, non sono perdonabili!

Gli operesi meritano di più».ha concluso.