Covid, Viola: «Ora abbiamo i dati che ce lo confermano: il rischio è così basso da poter essere considerato irrilevante»

«Da circa un anno ripeto che il contagio si verifica al chiuso e che all’aperto il rischio è così basso da poter essere considerato irrilevante».

Così su Facebook Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova.

«Un anno fa lo dicevo sulla base della logica (e degli studi pregressi ovviamente) mentre ora abbiamo i dati che ce lo confermano. Studi effettuati in Cina, in Irlanda e in varie altre parti del mondo dimostrano che il contagio da SARS-CoV-2 avviene in luoghi chiusi. Questi dati ci spingono a chiedere di allentare le misure all’aperto, ora che la bella stagione lo consente. Potremmo permettere ai ristoranti di servire solo all’aperto, con tavoli ben distanziati, o a chi si occupa di fitness di organizzare corsi di gruppo nel parco. Insomma usiamo i dati nel modo giusto: per ripartire», ha concluso.

In un editoriale per ‘La Stampa’, Viola ha affrontato la questione del vaccino Astrazeneca spiegando:

«la scelta di limitare l’uso di questo vaccino alle persone con più di 60 anni sembra la scelta più oculata. Se di bilancio tra benefici e rischi bisogna parlare, ebbene è evidente che le persone più anziane sono quelle che rischiano maggiormente in caso di infezione naturale, mentre non sembrano colpite dai rari effetti collaterali della vaccinazione.

Che effetti avrà, però, questa nuova e sofferta decisione? Per quanto riguarda la campagna vaccinale del nostro Paese, la raccomandazione di utilizzare AstraZeneca solo negli over 60 non rappresenta un problema. Abbiamo ancora milioni di cittadini sopra i 60 anni di età da vaccinare e i nostri sforzi devono convergere tutti su questa fascia di età, proprio perché la più fragile. Per i più giovani, che comunque avremmo dovuto vaccinare più avanti nel tempo, arriveranno altri vaccini nella seconda metà dell’anno e si potrà quindi procedere senza problemi. Ma il rischio che questo nuovo cambio di rotta possa ulteriormente fiaccare il morale degli europei e mettere a dura prova la loro fiducia nelle istituzioni e nella scienza è alto. L’Europa si è trovata impreparata e si è mostrata incapace di gestire l’emergenza sanitaria».