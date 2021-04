Covid e riaperture, Crisanti: «Aumenteranno i morti fino a 500- 600 al giorno. E le zone gialle certamente torneranno arancioni o rosse»

Covid e riaperture, «aumenteranno i morti, possono arrivare anche a 500- 600 al giorno».

Così intervenendo ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1 Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova.

«Se noi continuassimo a stare nella situazione attuale, da qui ad un mese potremo arrivare a poche decine di decessi. Il rischio sono le persone che muoiono e posso assicurare che la maggior parte non muore in terapia intensiva, muore vigile e in condizioni di asfissia, che è una morte orribile. Quindi parliamo anche di queste cose perché il rischio non è soltanto sociale, ma anche della singola persona a cui facciamo correre questo rischio».

«Da lunedì non andrò al ristorante, perché sono convinto che è sbagliato, voglio dare il buon esempio. Come aiutare queste attività? Penso che ai ristoratori bisognerebbe dare esattamente quello che hanno dichiarato nelle tasse, lira per lira, anzi euro per euro». Quanto allo spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23 «è ininfluente, diciamo che l’unica differenza è che alle 23 i ristoranti possono fare due turni quindi più incassi».

«Le zone gialle certamente torneranno arancioni o rosse, basta guardare la Sardegna che da bianca è diventata rossa. E non facciamoci illusioni sull’aiuto del clima: il Brasile ha una temperatura media di 26 gradi e l’anno scorso Israele è andato in lockdown a metà agosto, quindi. Quello che si può imparare su quella transizione dalla Sardegna è che quando si tolgono le restrizioni le misure di controllo non sono più sufficienti, quindi è chiaro che si sbilancia tutta la dinamica dell’epidemia a favore del virus». E anche «la zona gialla da sola non funziona, guardiamo il caso del Veneto nella seconda ondata è rimasta zona gialla per tutto il tempo ed è stata la regione che, in proporzione rispetto al numero di abitanti, ha avuto il maggior numero di casi e decessi», ha detto ancora Crisanti.