Anche i condannati per reati di mafia riavranno il vitalizio

Tutti gli ex senatori che avevano perso il vitalizio a causa di una condanna definitiva, potranno riavere l’assegno, anche quelli condannati per reati di tipo mafioso o terrorismo.

Dopo la decisione della commissione Contenziosa, era emerso che questa non valesse solo per l’ex governatore della Lombardia ma per tutti gli ex senatori, perché la sentenza cancella la delibera Grasso.

Per motivare la cancellazione della delibera Grasso, la commissione Contenziosa si è appellata alla legge che ha introdotto il reddito e la pensione di cittadinanza, con la quale si sospende l’assegno a chi è stato condannato per reati di tipo mafioso o terrorismo, e a chi ha altre condanne, anche superiori a due anni, ma solo se sono latitanti. Dunque, secondo la commissione Contenziosa, visto che Formigoni non è né condannato per mafia e neanche per terrorismo e non è latitante, è ingiusto sospendergli il vitalizio.

Il problema è che anche i condannati per reati gravi come la mafia e il terrorismo oppure i latitanti riceveranno l’assegno, per due motivi. Il primo: la norma sul reddito fa riferimento ad una legge del 2012 che sospende ai soggetti condannati per associazione mafiosa o reati per agevolare la mafia le indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili e revoca i trattamenti previdenziali erogati al condannato se hanno origine “da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo”. Ma il contributo che un senatore, anche pregiudicato, versa per avere il vitalizio non viene da un lavoro fittizio o da attività illecite ma dalla sua indennità da parlamentare. Il secondo: al Senato vige l’autodichia, la facoltà di autogoverno di cui godono le Camere. Tra le altre cose comporta che una legge di rango ordinario, come quella sul reddito, non può essere applicata automaticamente dentro Palazzo Madama, dunque la delibera Grasso continuerà ad esistere alla Camera.