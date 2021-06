Santanchè demolita dal 5Stelle Donno: ‘Basta falsità, si rassegni: il M5S garantirà la dignità dei lavoratori’

«Basta falsità sul reddito di cittadinanza – In questi giorni stiamo assistendo alla solita campagna surreale per screditare il Reddito di Cittadinanza. Secondo il centrodestra e una parte del mondo imprenditoriale, il Reddito sarebbe nientemeno che la causa della scarsa propensione al lavoro da parte di tanti lavoratori stagionali. Niente di più falso e strumentale».

Così su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno.

«La verità che i media raramente raccontano è un’altra. Sempre più spesso chi cerca lavoro, soprattutto in ambito stagionale, ha a che fare con contratti estremamente precari, privi di tutele e con orari massacranti. Ma soprattutto pagati pochissimo (anche 2 euro l’ora, in certi casi).

Come riporta il quotidiano “Il Mattino”, sono moltissimi i giovani che in questi giorni si stanno ribellando sui social contro la vergognosa narrazione sul #RedditoDiCittadinanza a cui stiamo assistendo e che chiedono di essere assunti con contratti regolari e dignitosi!

Chi, come la senatrice Daniela Santanché di #FratellidItalia, continua a gettare fango sul Reddito, si rassegni. Il MoVimento 5 Stelle non permetterà mai passi indietro su questa misura, che certamente va rafforzata e migliorata, e si batterà sempre per garantire il pieno rispetto della dignità dei lavoratori!» ha concluso.

Ruggiero (M5S): «Vogliono schiavi ma danno la colpa al reddito di cittadinanza»

«L’ipocrisia senza fine di alcuni imprenditori, che lanciano strali contro il reddito di cittadinanza, origine di tutti i mali, compresa la difficoltà di reperire lavoratori stagionali, nel settore turistico e della ristorazione».

Così in un post su Facebook la deputata del Movimento 5 Stelle, Francesca Anna Ruggiero.

«E no, miei cari. Qui ognuno deve assumersi le proprie responsabilità: basta sfruttamento, basta rapporti di lavoro irregolari, basta paghe da fame. E, soprattutto, basta colpevolizzare un aiuto come il reddito di cittadinanza che, in questa pandemia, ha rappresentato la scialuppa di salvataggio per milioni di famiglie italiane», ha concluso.