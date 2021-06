Urbano Cairo: ‘La7 si merita una quota del canone. Il governo dia aiuti pubblici anche alle televisioni’

Urbano Cairo, editore de La7 e del Corriere della Sera, attraverso Rcs di cui detiene il 60 per cento, vorrebbe per sé “una piccola quota” del canone tv.

“La7 è indiscutibile che faccia servizio pubblico. Ricordo che durante la pandemia non solo non abbiamo chiuso alcun programma ma abbiamo aumentato il tempo dedicato all’informazione per informare e rassicurare i cittadini. Credo che sarebbe giusto tenerlo in considerazione e dare anche a noi una piccola quota di un canone che è comunque molto ricco” ha dichiarato Cairo, in un’intervista all’Ansa.

“È stato un anno e mezzo molto duro – ha spiegato Cairo – e così come hanno avuto ristori altri settori, sarebbe giusto che avessimo anche noi un sostegno. Il cinema ha il tax credit al 40 per cento, non vedo perché non ci debba essere la stessa attenzione per le produzioni televisive. Nel corso della pandemia, la tv non ha avuto aiuti di alcun genere. Un settore importante come quello televisivo con molti occupati che ha un importante impatto sull’economia, anche attraverso la comunicazione che le aziende fanno in tv, meriterebbe maggiore attenzione”.

Da quanto il governo Renzi ha inserito il pagamento del canone Rai in bolletta, l’evasione si è pressoché azzerata. La tassa frutta ogni anno 1,7 miliardi di euro e la Rai percepisce l’83 per cento, il resto affluisce al fondo per l’editoria e da qui nelle casse di alcune testate giornalistiche ed emittenti locali. Il 2020 del gruppo Cairo non è stato particolarmente fruttuoso, infatti i ricavi sono scesi da 1.183 milioni di euro a 986 milioni. Seppur con un calo dei profitti da 42 a 16 milioni di euro, il bilancio si è chiuso in utile.

La7 però è andata in perdita, passando da 1,4 a 4,3 milioni, ma la perdita non è legata alla crisi conseguente alla pandemia. L’emittente ha fatto un piccolo utile nel 2018 ma aveva chiuso in perdita anche nel 2017 e nel 2016. Il primo trimestre del 2021 si è chiuso con segnali incoraggianti e con un incremento degli incassi pubblicitari del 5 per cento.