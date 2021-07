Diaco (M5S): «Il fallimento su tutta la linea di Zingaretti sulla gestione dei rifiuti è ufficialmente certificato anche dal ministro della Transizione ecologica»

«Il fallimento su tutta la linea di Zingaretti sulla gestione dei rifiuti è ufficialmente certificato anche dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, il quale ha chiesto oggi alla Regione Lazio di ripensare velocemente il suo piano rifiuti. Una programmazione inefficiente, elaborata con colpevole ritardo e assolutamente inadeguata».

Lo ha scritto su Facebook Daniele Diaco, portavoce all’Assemblea Capitolina e presidente della Commissione IV Ambiente Roma Capitale.

«I cittadini romani, e non solo, stanno scontando la totale incapacità della Regione Lazio di elaborare un ciclo dei rifiuti all’altezza della situazione. Zingaretti e Gualtieri, l’aspirante sindaco in quota dem, vogliono fare una discarica? Bene, nei prossimi giorni la presidente di Città Metropolitana di Roma Virginia Raggi, come richiesto dal ministro Cingolani che non ha mai fatto riferimento all’ipotesi discarica a Roma come invece millanta il Pd, invierà al MITE e alla Regione Lazio la cartografia delle zone idonee ad ospitare impianti di smaltimento e di trattamento dei rifiuti che insistono nell’area metropolitana. Se la soluzione del Pd è quella dell’apertura di una discarica a Roma, abbiano il coraggio di dichiararlo pubblicamente e, soprattutto, di indicare dove farla», ha spiegato Diaco.

«I romani hanno tutto il diritto di sapere se la città, a causa di questi signori, sarà sede di una discarica, soluzione peraltro non percorribile in quanto l’area metropolitana non presenta zone idonee ad ospitarla.

Troppo facile scaricare ogni responsabilità sulla nostra Sindaca. Zingaretti e Gualtieri si assumano le proprie responsabilità», ha concluso.