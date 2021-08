Raggi: «La spazzatura invade le strade in provincia di Latina: sfortunatamente stanno provando sulla propria pelle l’inefficienza amministrativa della Regione Lazio e di Zingaretti»

«Guardate queste immagini: sacchetti di rifiuti lasciati a terra perché i cassonetti sono pieni. La spazzatura invade le strade. Siamo in provincia di Latina!».

Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, condividendo una foto che mostra alcuni screenshot di articoli sul problema dei rifiuti in strada in provincia di Latina.

«Anche i cittadini della provincia di Latina, sfortunatamente stanno provando sulla propria pelle l’inefficienza amministrativa della Regione Lazio e di Zingaretti», ha sottolineato la prima cittadina della capitale.

«Pubblico queste fotografie perché voglio che sia chiaro che il problema dei rifiuti a Roma, come in tutto il Lazio, è causato esclusivamente dall’incapacità della Regione Lazio. Il Lazio è il fanalino di coda in Italia.

«Dopo l’arresto, pochi mesi fa, della dirigente della Regione Lazio che gestiva il ciclo dei rifiuti del Lazio, stanno venendo allo scoperto tutte le crepe di un sistema regionale che non funziona. Le responsabilità politiche sono chiare: la Regione Lazio non sa gestire il ciclo dei rifiuti. Per anni ha provato a scaricare i suoi ritardi sui romani», ha scritto ancora Raggi.

«Negli anni lo hanno reso esplicito le sentenze del Tar che hanno condannato più volte la Regione Lazio al punto che la stessa Regione Lazio è stata commissariata proprio in provincia di Latina per l’evidente incapacità amministrativa. Anche l’Unione Europea ha richiamato Zingaretti.

Chissà se Gualtieri ieri al Circeo ha visto lungo la strada quei cumuli di rifiuti causati dalla Regione Lazio o ha fatto finta di non guardare.

Questi sono i fatti ma è più semplice dire #TuttaColpaDellaRaggi», ha concluso.