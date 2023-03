C’è Posta per te, il messaggio di Maria De Filippi ai telespettatori

«Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto».

È il messaggio di Maria De Filippi andato in onda prima dell’inizio del programma televisivo C’è Posta per Te nella puntata di sabato 4 marzo 2023.

La conduttrice ha ringraziato i telespettatori per aver ricevuto affetto e vicinanza dopo la morte del marito Maurizio Costanzo.

Tra gli ospiti della puntata della trasmissione di Canale 5, oltre a Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson della serie Mare fuori, anche Tiziano Ferro, il quale a poche ore dopo messa in onda del programma ha pubblicato un post su Instagram rivolto a De Filippi: «Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte», si legge nella didascalia dell’immagine.

Maria De Filippi torna in tv: «Riprendo a lavorare perché così mi hanno insegnato»

Maria De Filippi è già tornata a lavoro per registra la prossima puntata di Amici, che andrà in onda domenica 12 marzo.

«Riprendo a lavorare perché così mi hanno insegnato», ha dichiarato, come riportato l’ANSA, annunciando il rientro in tv.

Al pubblico presente in studio, prima di iniziare la registrazione del talent show, è stato chiesto di sostenere la conduttrice e rispettarla, visto il momento delicato che sta passando a causa della morte del marito Maurizio Costanzo.

L’account Amici News scrive che all’ingresso di Maria in studio nessuno deve urlare.

Sabato 4 marzo riprenderà anche C’è Posta per Te, con le puntate registrate prima della morte di Costanzo, alcune settimane fa, e che sarebbero dovute andare in onda il 25 febbraio.

Nel frattempo la famiglia del defunto conduttore, e in particolare Maria De Filippi, hanno reagito agli articoli pubblicati nei giorni scorsi sull’eredità del giornalista scomparso all’età di 84 anni il 24 febbraio scorso.

In una nota dell’avvocato Pierluigi De Palma sono definite «false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti» le informazioni pubblicate dal Corriere della Sera «su un patrimonio di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia».

Nell’articolo si raccontava che il giornalista, autore televisivo e maestro di spettacolo aveva lasciato in eredità alla moglie Maria De Filippi e ai tre figli Saverio, Camilla e Gabriele «numerosi immobili, tra cui uno ad Ansedonia […], due in via Poma nel quartiere Prati di Roma ed ulteriori immobili in località Poderi di Sotto (in provincia di Grosseto, non distante dalle terme di Saturnia, ndr)».

«La valutazione fatta del patrimonio è immaginifica» e Maria De Filippi, è «sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità», ha dichiarato il legale.