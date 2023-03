Filippo Roma a processo per diffamazione a Cagliari per il servizio sui parroci

Filippo Roma, inviato della trasmissione Le Iene, sarà in tribunale a Cagliari il prossimo 23 marzo per essere sentito sul caso del servizio dei due parroci accusati di non aver pagato un imprenditore per aver realizzato dei lavori nelle loro chiese.

Lo riporta la testata locale Casteddu Online:

«La “iena” Filippo Roma sarà a Cagliari, il prossimo 23 marzo, ma non per realizzare un servizio. Anzi, è stato proprio uno dei suoi servizi a costargli il rinvio a giudizio per diffamazione: nel 2016, su Italia 1, è andato in onda un servizio nel quale Roma ha dato spazio ad uno straniero, Yacine Bourabia, che ha accusato di essere sull’orlo del fallimento per dei lavori, svolti in due chiese, e mai pagati dai parroci: la chiesa del Carmine a Cagliari, guidata all’epoca da don Antonino Mascali, e quella di Muravera, seguita da don Emilio Manca».