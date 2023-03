Infarto dopo cena mentre guarda la tv: muore davanti a moglie e figlia

Dramma a Musile sul Piave, in provincia di Venezia: Alberto Teso, 51 anni e nessun problema di salute noto, è stato colpito da un malore mentre guardava la televisione sul divano di casa ed è deceduto davanti a sua moglie e sua figlia. Teso era molto conosciuto per la sua attività di agente di commercio per la Cattel Spa.

Il dramma si è consumato lunedì sera: l’uomo è rientrato a casa dopo una giornata di lavoro e si è seduto sul divano per guardare la televisione, mentre aspettava che la moglie preparasse la cena.

Verso le 21 la moglie di Teso si è accorta che del malore che ha colpito il marito e ha chiamato il 118. Il personale sanitario è arrivato e ha provato a rianimarlo. Numerosi i tentativi, ma dopo quasi due ore non c’è stato niente da fare. Alle 23 quando il personale medico ha realizzato che non c’era più niente da fare: il cuore di Teso non ha retto.

«Alberto lavorava con noi da luglio 2020», ricorda Giandomenico Baita, direttore vendite di Cattel Spa. Era un agente di vendita e si occupava dell’area di Jesolo, Cavallino-Treporti e Mestre. Era una persona stimata per la sua competenza e per il suo carattere solare e positivo. Sempre disponibile ad aiutare». Anche il sindaco di Musile, Silvia Susanna, dopo aver appreso della tragedia, si è unita al dolore della famiglia. «Da parte mia ho contattato la moglie Mara per rivolgerle le condoglianze, mie personali e di tutta l’Amministrazione comunale. È un momento particolarmente duro, questo, di grande dolore, per lei e la figlia e ho voluto che sentisse la vicinanza del paese».