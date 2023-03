Cdm Cutro, su Twitter gli utenti criticano la conferenza stampa: “uno dei punti più bassi di questo Governo”

Centinaia di critiche al governo Meloni su Twitter per la conferenza stampa che si è tenuta al termine del Consiglio dei ministri di ieri a Cutro (Crotone).

gesti, parole, sorrisini…e poi Piantedosi che conclude con "ahimè succede"…senza vergogna#GovernoDellaVergogna #GovernoMeloni #Melonivergogna #unaTARDIVA_gita_aCUTRO pic.twitter.com/d1cOLHTOsJ — Sirio (@siriomerenda) March 9, 2023

gesti, parole, sorrisini…e poi Piantedosi che conclude con “ahimè succede”…senza vergogna», scrive un cittadino.

Il Consiglio dei ministri a #Cutro è stato un disastro. Giorgia #Meloni in conferenza stampa è stata imprecisa e contraddittoria nel raccontare cosa accaduto nella notte del naufragio. pic.twitter.com/6tLPnjAbVz — Fanpage.it (@fanpage) March 10, 2023

«Conte veniva spellato vivo perché arrivava alla conferenza stampa con dieci minuti di ritardo, gli contavano le punte della pochette come se fossero un messaggio subliminale; è arrivato Draghi e i giornalisti lo applaudivano come in Corea del Nord.

1)», è il primo tweet di un thread di un utente, che prosegue: «Adesso con meloni c’è sempre chi usa toni materni come si fa con l’alunno che può rendere ma non si applica e allora bisogna prenderlo con le buone per fargli prendere la sufficienza.

2)», «Questa cosa di trattare meloni come se fosse una che passava per caso ed è stata obbligata a mettersi al governo è diventata insopportabile.

Nessuno la obbliga e nessuno la trattiene, soprattutto», conclude.

Ecco qui. È una conferenza stampa ma svela la loro natura. Con le bare a pochi metri. pic.twitter.com/w0dKm54zgp — Giulio Cavalli (@giuliocavalli) March 10, 2023

«A vedere la conferenza stampa sembra che Giorgia Meloni abbia assunto Mario Sechi per evitare che i giornalisti facciano domande nelle conferenza stampa (“non è un dibattito”, ripete). Per fortuna sta ancora imparando il mestiere è non è molto efficace», osserva il direttore di Domani, Feltri, che aggiunge in un altro tweet: «Credo di non aver mai visto una conferenza stampa così disastrosa».

Credo di non aver mai visto una conferenza stampa così disastrosa come quella di @GiorgiaMeloni a Cutro. Ci sono perfino giornalisti che osano chiedere spiegazioni sulla morte di 72 persone. Cosa che la premier trova offensiva per la "nazione" — Stefano Feltri (@StefanoFeltri) March 9, 2023

«Disastro Sechi ‘Marchese del Grillo’ ! “Questa tetra, oscura conferenza stampa, gestita in modo più che amatoriale, a seguito di una passerella sul luogo di una strage di migranti, è finora il punto più basso in assoluto del governo Meloni”», commenta l’ex senatore Elio Lannutti.

Disastro Sechi ‘Marchese del Grillo’ ! “Questa tetra, oscura conferenza stampa, gestita in modo più che amatoriale, a seguito di una passerella sul luogo di una strage di migranti, è finora il punto più basso in assoluto del governo Meloni”. Condivido !https://t.co/9Kp3p6Di9m — Elio Lannutti (@ElioLannutti) March 9, 2023

Un cdm ridicolo, una conferenza stampa vergognosa, non risponde alle domande ma ghigna,

alza la voce, mente.

Salvini chissà, sarà su Instagram a rispondere agli auguri.

Che sfregio al paese, che vergogna.

#unaTARDIVA_gita_aCUTRO#Melonivergogna pic.twitter.com/QUcC20pEvP — MissNiky (@niky40786498) March 9, 2023