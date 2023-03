Dritto e Rovescio, la telefonata allo scafista: «Da Smirne alla Calabria, il viaggio via mare costa 9.500 euro»

«Da Smirne alla Calabria, il viaggio via mare costa 9.500 euro».

Sono le parole di uno scafista, raggiunto al telefono dalla trasmissione di Mediaset Dritto e Rovescio (Rete 4)

La persona che ha chiamato si è finta interessata al viaggio e ha chiesto informazioni sulle tariffe. Lo scafista ha sottolineato che il pagamento del viaggio deve essere effettuato, almeno una parte, prima della partenza.

«È possibile partire via mare, passare per la foresta o arrivare in Italia in macchina. L’importante, però, sono i soldi», ha detto scafista al telefono «Se vuoi puoi viaggiare via mare, non c’è nessun problema. Le barche sono da turismo, sono messe bene – continua – solo che i soldi me li devi dare qui in Turchia: sono 9.500 euro».

Il viaggio per l’Italia prevede la partenza da Smirne, in Turchia, e l’arrivo in Calabria dopo due giorni. Quanto al pagamento: «La prima parte, 3.500 euro, qui in Turchia. La seconda parte dopo l’arrivo in Italia mediante bonifico», ha fatto sapere.

«Se parti dalla Serbia ci impiegherai, più o meno, gli stessi giorni un poliziotto serbo ti accompagnerebbe fino a Belgrado, poi ti mandiamo fino alla frontiera italiana non c’è nessun problema», ha concluso l’uomo.

"Io aggredito dal marocchino accoltellatore" La testimonianza in studio a #Drittoerovescio pic.twitter.com/2rLaCwewQf — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 9, 2023

Immigrazione fuori controllo Ne parliamo con i nostri ospiti a #Drittoerovescio Ci state seguendo? Siamo in onda ora su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/zdkMmTG2iZ — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 9, 2023

Mancati soccorsi, colpa del Governo? Ne parliamo con i nostri ospiti a #Drittoerovescio pic.twitter.com/UZknMI6uuI — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 9, 2023

"Più si blocca l'immigrazione clandestina e meno strumenti si avranno per gestirla"@matteoricci a #Drittoerovescio pic.twitter.com/Qv03Mqg3ff — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 9, 2023

Roma e Milano. le stazioni in mano agli immigrati Ne stiamo parlando ora con i nostri ospiti a #Drittoerovescio pic.twitter.com/zj36J4jrzz — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 9, 2023

Bar di #Drittoerovescio, in collegamento da Mestre Quartieri in mano agli immigrati pic.twitter.com/aeBmAyoCnr — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 9, 2023