Globo Terracqueo: commenti e meme da Twitter sulle parole di Giorgia Meloni

«Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo, perché vogliamo rompere questa tratta», ha detto ieri la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che si è tenuto a Cutro (Crotone).

Subito, la rete si è scatenata con migliaia di tweet e meme.

Di seguito ne riproduciamo alcuni che sono stati pubblicati da vari account su Twitter.

«Poi un giorno qualcuno spieghi a Meloni, Salvini e a chi li vota che la gente non parte per colpa degli scafisti, ma perché noi siamo ricchissimi e loro poverissimi, perché gli abbiamo rubato tutto e portato la guerra in casa, in tutto il globo terracqueo

#unaTARDIVA_gita_aCUTRO», è il commento di Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it.

#GovernoDellaVergogna#GloboTerracqueo #unaTARDIVA_gita_aCUTRO

Da dove arrivavano questi?

dalla Turchia

E dove cazzo è la Turchia?

«A #Cutro una conferenza stampa arrogante, senza rispetto per le vittime. Posto che pensare che il governo italiano abbia giurisdizione su tutto il globo (terracqueo!) significa aver perso la testa, quale è il senso di una inutile passerella senza niente di serio da proporre?» ha scritto l’esponente del Pd Anna Ascani.

