Lunamatrona, muore nel sonno un giovane tifoso del Cagliari

Diego Marongiu, 22 anni di Lunamatrona (Sud Sardegna), è deceduto all’improvviso durante la notte tra giovedì e venerdì.

La vicenda è riportata sul sito web de L’Unione Sarda:

“Diego Marongiu aveva 22 anni, ieri sera è andato a dormire e non si è più risvegliato. Il dramma è avvenuto a Lunamatrona: la causa della morte improvvisa del giovane sarebbe un arresto cardiaco. Una tragedia che ha colpito profondamente il paese, colto alla sprovvista dalla notizia: «Si tratta di un evento inaspettato che colpisce tutta la comunità», ha detto il sindaco Italo Carruciu. «Esprimo solidarietà alla famiglia, ci stringiamo attorno al loro dolore in questo momento».

Diego aveva studiato al Liceo Scientifico di San Gavino ed era un grande tifoso del Cagliari, come testimonia – tra le altre a tema rossoblù – la foto della Curva Nord, scelta come immagine di copertina sul suo profilo Facebook”.

La notizia della morte improvvisa del giovane – si legge su Casteddu Online – ha fatto rapidamente il giro del paesino sardo, e don Francesco Murgia è già stato a casa dei parenti di Diego: “Ho assicurato la mia preghiera per il nostro giovane compaesano scomparso. Non riusciamo a darci una spiegazione per la sua morte improvvisa, i genitori mi hanno detto che stava bene. In realtà piccole come la nostra, la morte di un ragazzo che aveva tutta la vita davanti è un dramma gigantesco”.