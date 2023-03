Migranti, Travaglio: «Il governo Meloni è terrorizzato dalle statistiche sugli sbarchi»

Marco Travaglio nel suo intervento settimanale ad Accordi&Disaccordi, trasmissione che va in onda sul canale Nove, ha commentato le dichiarazioni della presidente del Consiglio durante la conferenza stampa a margine del Consiglio del ministri che si è tenuto giovedì scorso a Cutro.

«Il governo Meloni ha fatto tutto quello che poteva per evitare questo naufragio? No, non è così. Ci sono i buchi nelle versioni ufficiali. Io penso che le consegne che questo governo ha dato siano state molto più stringenti: ‘Non uscite se non ci chiedono di uscire’», ha detto il giornalista.

«Abbiamo dimostrato i buchi nelle versioni ufficiali senza dover correggere nessun titolo, anzi costringendo Piantedosi a correggerle più volte» – ha premesso Travaglio – «La Meloni mi ha molto stupito in quella conferenza stampa, perché lei è una che studia e si prepara e lì invece era totalmente impreparata, non aveva la più pallida idea di ciò che stava dicendo. Mancavano proprio le basi. Bastava che il suo portavoce, appena nominato, Sechi, le facesse un piccolo promemoria cronologico di quello che è successo».

«Nessuno ha mai scritto che Salvini o la Meloni o Piantedosi hanno voluto scientemente far naufragare quella nave» – ha proseguito il direttore de Il Fatto Quotidiano – «Io penso che le cose siano andate molto più semplicemente: loro sono terrorizzati dalle statistiche sugli sbarchi, che, non per colpa loro, sono il doppio rispetto a quelli dell’anno scorso».

«Io penso che le consegne che questo governo ha dato siano molto più stringenti: ‘Non uscite se non ci chiedono di uscire’. Dato che Frontex ha detto: ‘C’è una nave’, e le foto termiche dicevano che c’erano persone, ma nessuno ha detto: ‘Andate a salvarli’, io credo che la consegna sia quella di stare il più possibile “schisci”, ma non con l’obiettivo di farli morire, ma nella speranza di farli sbarcare su spiagge clandestine. Dato che i porti chiusi non funzionano, la nuova politica è quella delle spiagge libere, cioè ‘sbarcate pure liberamente, poi vi disperdete nel Paese, salite sui tir, passate la frontiera clandestinamente’ così non vi dobbiamo identificare, accompagnare nei centri di raccolta e quindi non fate statistica’», ha concluso Travaglio.