Orsini: «Smentisco una serie di falsità che vengono continuamente rilanciate dai miei detrattori/diffamatori»

«La campagna di diffamazione messa in atto contro di me è talmente ampia, massiccia e prolungata che non riesco a difendermi da tutti gli attachi in modo puntuale. Essendo assorbito dagli impegni accademici e di ricerca, non riesco a stare sul pezzo. Posso rispondere qualche volta a qualcuno, ma non posso rispondere sempre a tutti».

Così il professor Alessandro Orsini in un post su Facebook intitolato «Il conto corrente di Orsini».

«Ogni tanto però devo fare questo triste di lavoro di smentire le calunnie. Questo è il mio ultimo video in cui smentisco una serie di calunnie che si ripresentano di continuo. Grazie a tutte le persone che mi vogliono bene e che hanno voluto farmi sentire la loro vicinanza e la loro solidarietà iscrivendosi al mio canale Youtube. Come si possa dire che in Italia esiste libertà di informazione sulla politica internazionale per me resta un mistero. Non esiste, è talmente evidente», conclude il docente condividendo il video che potete vedere sotto.