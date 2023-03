Ucraina, Papa Francesco: «Voglio andare a Kiev, ma a condizione di andare a Mosca»

Papa Francesco si è detto disposto ad andare a Kiev, ma a condizione di andare a Mosca».

«Vado in entrambi i posti o in nessuno dei due», ha detto il Pontefice in un’intervista a La Nacion aggiungendo che il viaggio a Mosca «non è impossibile».

«Non sto dicendo che sia possibile. Non è impossibile. Speriamo di poterlo fare eh. Occhio, non c’è nessuna promessa. Niente. Non ho chiuso quella porta», ha precisato il Santo Padre.

Ma Putin la chiude o no? «Ma è lì che si distrae e la apre, non lo so. La guerra mi fa male voglio dirlo, mi fa male», ha spiegato il Papa.

In un’altra intervista, Bergoglio aveva definito il leader del Cremlino Putin un uomo «colto». «È colto» – ha ribadito – «È venuto a trovarmi qui tre volte come capo di Stato e puoi avere una conversazione di alto livello con lui. Abbiamo parlato di letteratura una volta. Una cultura è qualcosa che si acquisisce non è una professione morale. Sono due cose differenti».

Bergoglio ha poi detto che esiste un «servizio di pace» per cui il Vaticano sta lavorando per tentare di trovare una soluzione al conflitto in Ucraina. Alla domanda se siamo davanti a un genocidio, Francesco ha risposto: «Non so se questo è genocidio o no, devono studiarlo, la gente deve definirlo bene ma non è certo un’etica della guerra a cui siamo abituati».

In una intervista in esclusiva per la Radio svizzera italiana (Rsi), Francesco ha dichiarato: «Siamo in una guerra mondiale. È cominciata in pezzetti e adesso nessuno può dire che non sia mondiale, perché le grandi potenze sono tutte invischiate. E il campo di battaglia è l’Ucraina. Lì lottano tutti». Il Papa si è detto a conoscenza del fatto che il presidente russo Vladimir Putin vorrebbe incontrarlo, ma in ballo ci sono «interessi imperiali, non solo dell’impero russo, ma anche di altre parti». L’intervista andrà in onda domenica 12 marzo alle 20:40 su LA 1 e sarà disponibile da quella sera su www.rsi.ch e nel Play Rsi.