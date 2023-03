Cdm a Cutro, Scanzi: «Disastro totale per Meloni. Salvini ne è uscito ancora più forte»

Andrea Scanzi nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sul canale Nove, ha commentato la questione del Cdm a Cutro.

È stato «un disastro politico e comunicativo totale da parte di Giorgia Meloni», sostiene il giornalista. «Salvini, invece, ne è uscito ancora più forte perché tutto quello che voleva la Lega, l’ha ottenuto», osserva.

«Organizzare un Consiglio dei ministri a Cutro sull’immigrazione era lecito, magari un po’ troppo scaltro, un po’ troppo disinibito, però ci poteva stare. Poteva anche essere, da un punto di vista politico, una manovra attraverso la quale la Meloni ne sarebbe uscita ancora più vincente. A me non sembra». – è la premessa del giornalista – «Voi avete appena fatto vedere delle immagini (della conferenza stampa, ndr) che dimostrano, secondo me, la sconfitta comunicativa e anche politica di Giorgia Meloni che non ha dato risposte convincenti».

«L’ha buttata sul piano del ‘voi siete convinti che l’abbiamo fatto apposta’, cosa che secondo me nessuno pensa» – prosegue – «Se qualcuno pensa davvero che ci sia stato del dolo deliberato da parte del Governo, è un pazzo scriteriato. Semplicemente resta il dubbio che c’era una settimana fa. Ovvero, non che la Meloni e il governo lo abbiano fatto apposta, ma perché la Guardia Costiera non è intervenuta, sebbene avesse i mezzi per farlo. Tutte queste risposte la Meloni non le ha date. O ha buttato la palla in tribuna, o ha fatto la vittima, o ha spostato il piano dell’attenzione sul ‘abbiamo fatto un decreto che inasprirà le pene’, ma ne è uscita male al punto tale che ha fatto anche non poche gaffe, che non sono normali per la Meloni. La Meloni può piacere o meno, ma sa parlare e sa comunicare».

Giovedì «si vedeva che era in profonda difficoltà. Ha sbagliato le date. A un certo punto ha detto: ‘Sì, non sono ancora andata a vedere le vittime, però ora che è finita ci vado volentieri’, come se dovesse andare a un aperitivo. Non era lucida e secondo me l’errore politico è stato notevole, sia comunicativo, ma anche politico, perché paradossalmente, Salvini è uscito ancora più forte perché tutto quello che voleva la Lega e Salvini in particolare, in qualche modo, l’ha ottenuto. Quindi la Meloni ne è uscita male e pure un po’ sconfitta rispetto al suo competitor Matteo Salvini», conclude Scanzi.