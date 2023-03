Stroncato da un infarto a 58 anni: malore in auto davanti alla gelateria

Alfredo Peraro, 58enne originario di Vigonza ma residente con la famiglia a Pianiga (Venezia), è deceduto in ospedale nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo a causa di un infarto che lo aveva colpito poche ore prima.

Venerdì scorso alle 15 in via Marconi, a Ponte San Nicolò nel parcheggio di una gelateria, l’uomo è salito in auto e si è messo al volante, ma quando stava per mettere in moto ha accusato un malore.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, molte persone erano presenti nei pressi della gelateria perché era una bella giornata e «qualcuno si è accorto subito che l’automobilista stava male. È stato fatto scendere dall’abitacolo. Un medico di passaggio ha dato subito l’allarme al 118. In pochi minuti sul luogo della segnalazione sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. Per interminabili minuti il cittadino veneziano è stato rianimato».

Alfredo è rimasto incosciente, ma in vita. Dopo è stato portato d’urgenza in ospedale dove però è morto nella notte tra venerdì e sabato, nonostante l’intervento dei medico.

«Di fatto sarebbe rimasto vittima di un infarto che l’ha colto di sorpresa mentre in auto stava per tornare a casa. Stimato meccanico, pare non avesse mai avuto problemi fisici prima di venerdì pomeriggio. I carabinieri stanno ora indagando per ricostruire le ultime ore di vita del cinquantottenne per tentare di capire se qualche fattore in particolare possa avergli provocato il malore letale. La scena che decine di clienti del bar e residenti del palazzo limitrofo hanno vissuto momenti di grande tensione», si legge ancora su Il Gazzettino.